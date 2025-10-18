Fico | Il centrodestra non può dare lezioni a nessuno

Tempo di lettura: < 1 minuto Appuntamento elettorale oggi pomeriggio ad Ischia per Roberto Fico, candidato a presidente della Campania della coalizione di centro sinistra. L’ex presidente della Camera ha incontrato i sindaci dei comuni ischitani e le delegazioni di amministratori e rappresentanti di categoria di Capri e Procida; ad accompagnare Fico c’erano i deputati Antonio Caso dei 5 Stelle e Marco Sarracino del PD. Sulla campagna elettorale che in questi giorni si sta accendendo – anche in seguito alle dichiarazioni odierne del candidato del centro destra Cirielli – Fico dice: “ Ho già detto che non faccio polemiche anche perchè poi le persone poi non vanno a votare perché non capiscono il programma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

