Fico | Il centrodestra non può dare lezioni a nessuno
Tempo di lettura: < 1 minuto Appuntamento elettorale oggi pomeriggio ad Ischia per Roberto Fico, candidato a presidente della Campania della coalizione di centro sinistra. L’ex presidente della Camera ha incontrato i sindaci dei comuni ischitani e le delegazioni di amministratori e rappresentanti di categoria di Capri e Procida; ad accompagnare Fico c’erano i deputati Antonio Caso dei 5 Stelle e Marco Sarracino del PD. Sulla campagna elettorale che in questi giorni si sta accendendo – anche in seguito alle dichiarazioni odierne del candidato del centro destra Cirielli – Fico dice: “ Ho già detto che non faccio polemiche anche perchè poi le persone poi non vanno a votare perché non capiscono il programma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
"De Luca è il passato, il PD e Roberto Fico si vergognano di lui, il suo nome scompare" ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della #regionecampania Edmondo Cirielli - facebook.com Vai su Facebook
Faccia a faccia Fico-De Luca, tregua per battere il centrodestra https://ilsole24ore.com/art/faccia-faccia-fico-de-luca-tregua-battere-centrodestra-AH7pdj9C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760429044… - X Vai su X
Faccia a faccia Fico-De Luca, tregua per battere il centrodestra - Il governatore ha chiesto al candidato del campo largo una continuità programmatica con il lavoro degli ultimi dieci anni. Segnala msn.com
Todde e Fico rilanciano il reddito di dignità, nel centrodestra arriva Gelmini - Domani a Lamezia la manifestazione unitaria del centrodestra con i big nazionali accanto a Roberto ... rainews.it scrive