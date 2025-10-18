Fibra Sky Wifi + Sky Sport | Internet ultraveloce e lo spettacolo dello sport in diretta

Sky lancia una proposta che unisce la potenza della fibra ottica FTTH alla ricchezza dei contenuti sportivi in diretta. Fibra Sky Wifi + Sky Sport rappresenta una delle soluzioni più complete e competitive del panorama italiano, pensata per chi desidera navigare senza limiti e vivere lo sport con la massima intensità. Attiva Sky WiFi a 22,90€ Vodafone fibra a 27,95€ con tutto senza limiti. Connessione fino a 1 Gbps: il cuore tecnologico della fibra Sky. Sky Wifi si basa su una rete in fibra ottica pura (FTTH), capace di raggiungere velocità fino a 1 Gbps. Il modem Sky Wifi Hub, incluso nell’offerta, garantisce una copertura uniforme in tutta la casa grazie alla tecnologia WiFi 6, ideale per streaming in 4K, gaming online e smart working. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Fibra Sky Wifi + Sky Sport: Internet ultraveloce e lo spettacolo dello sport in diretta

