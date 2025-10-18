Fiaccolata per Pamela Genini il quartiere di Gorla si mobilita per la 29enne uccisa dal compagno
Milano, 18 ottobre 2025 – È stata organizzata per domani, domenica 19 ottobre, a Milano una fiaccolata in memoria di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal suo compagno, Gianluca Soncin, nell’appartamento dove viveva. Gli abitanti e i commercianti del quartiere Gorla, dove la donna abitava, si raduneranno alle 17.30 ai giardinetti di via Iglesias angolo via Liscate. Fiori dove viveva Pamela Genini, Milano, 16 Ottobre 2025, AnsaAndrea Fasani Un’iniziativa per “ l'ennesimo femminicidio che si compie da parte di maschi che non si rassegnano alla possibilità che un rapporto possa finire”, promossa anche sui canali social del movimento ‘Non una di meno’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
