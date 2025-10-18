FGI e SportFaceTV presentano un nuovo ciclo di interviste esclusive dedicato ai protagonisti dell’Artistica azzurra
A pochi giorni dal via dei Campionati del Mondo di Ginnastica Artistica, la Federazione Ginnastica d’Italia propone una serie di ritratti video dedicati agli atleti più attesi, disponibili gratuitamente su SportFaceTV con rubriche che spaziano dall’artistica alla ritmica. In avvicinamento ai Campionati del Mondo di Artistica, in procinto ormai di partire, domenica 19, con il day1 delle qualifiche maschili, la Federazione Ginnastica d’Italia ha presentato i suoi paladini con una serie imperdibile di ritratti, realizzati in occasione degli Assoluti di Quartu Sant’Elena e pubblicati su Volare, il canale FGI di SportFaceTv. 🔗 Leggi su Sportface.it