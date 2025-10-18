Festival organistico internazionale Salesiano con Giovanna Fornari
Prosegue con il quarto appuntamento il Festival Organistico Internazionale Salesiano, presso la chiesa di San Giovanni Bosco venerdì 24 ottobre alle ore 21, con un concerto per organo di Giovanna Fornari (Italia), virtuosa e docente fra le più apprezzate del panorama nazionale, che proporrà un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
