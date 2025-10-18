Festival di Luce! Un sabato di coraggio sogni memoria Tanti ospiti Segui la diretta

Firenze, 18 ottobre 2025 – E’ un sabato ricchissimo di eventi, volti, ospiti istituzionali. Il Festival di Luce! vive il suo secondo giorno. Fatto di sogni, coraggio, memoria. Tante le personalità che saliranno sul palco. Dopo una prima giornata dal grande significato insieme agli studenti, è il momento del confronto e del colloquio con la politica, lo sport, la società. Due i blocchi di lavori: al mattino e al pomeriggio. Con la consegna, tra l’altro, del premio “Luce! per il sociale: comunicazione che illumina”. Segui la diretta. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival di Luce! Un sabato di coraggio, sogni, memoria. Tanti ospiti. Segui la diretta

