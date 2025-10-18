Festival di Luce! Fra inclusione giovani e futuro | quanti temi nella mattina di sabato il racconto

Firenze, 18 ottobre 2025 – Tanti giovani, tanti volti, tante idee. Ma soprattutto tanta voglia di guardare al futuro con uno sguardo autentico, critico, “senza filtri”, come recita il tema di questa quinta edizione del Festival di Luce!, che oggi ha acceso di energia e riflessione il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Dopo la prima giornata, dedicata agli studenti nella Sala d’Arme, il Festival — promosso dal gruppo QN, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno — si è spostato nella “casa dei fiorentini”, per una mattinata intensa di testimonianze e confronto su diritti, inclusione, futuro, lavoro, disabilità e responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

