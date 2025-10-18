Festival delle Colline la simpatia e la passione di una avanzata terza età

Nel cartellone del Festival delle Colline una serie di spettacoli originali e coinvolgenti che sanno coinvolgere il pubblico Bien sympa!, potrebbe essere il giudizio da dare a “La vie secrète des vieux” visto al Festival delle Colline, una fitta coproduzione tra tante realtà teatrali, a cominciare dal Festival d’Autumne di Parigi o dal Théâtre National . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

