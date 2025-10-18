FESTIL Martedì 21 ottobre a Gradisca d’Isonzo

Parte da  Gradisca d’Isonzomartedì 21 ottobre, la coda autunnale della  decima edizione  di   “FESTILFestival estivo del Litorale ”  diretta da  Tommaso Tuzzoli  e  Federico Bellini, che proseguirà fino a dicembre con nuovi appuntamenti tra i due principali poli – le città di Udine e Trieste – che hanno ospitato la rassegna durante i caldi mesi estivi. In collaborazione con il  Comune di Gradisca d’Isonzo  va in scena alle 20.30 presso la  Sala Bergamas  “ Io sono moltitudine ”, spettacolo di e con  Angelo Floramo, accompagnato in scena dalle musiche del trio  Fior delle Bolge, una produzione  Tinaos  che arriva per la prima volta in scena nell’isontino e che proprio al suo capoluogo, la città di Gorizia, rende omaggio. 🔗 Leggi su Udine20.it

