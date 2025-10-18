Feste d’autunno Sacrae Scenae street food e teatro dialettale | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano feste d’autunno a Osio Sopra e a Torre Boldone, “Autumn” a San Pellegrino Terme, il festival cinematografico dedicato alle devozioni popolari “Sacrae Scenae” ad Ardesio, “Orobic Street Food” a Ponteranica e teatro dialettale. Da annotare, inoltre, lo spettacolo “Colleoni” a Brembate di Sopra, il tributo a Neil Young a Nembro, l’omaggio ai Rolling Stones al Druso di Ranica, “Degustando” a Chiuduno, la “Festa della mela” a Moio de’ Calvi, castagnate, lo special party e la sagra del tartufo a Spirano, mostre e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Feste d’autunno, Sacrae Scenae, street food e teatro dialettale: il week-end in provincia

