Festa per il centenario del Fontanafredda | Lo sport è cultura e crescita di una comunità

I rossoneri hanno finalmente festeggiano i cento anni di attività. Le celebrazioni sono state inizialmente sospese per lasciare spazio ai lavori di ristrutturazione dello stadio Omero Tognon in vista delle partite della Dolomiti Bellunesi, neo promossa in Serie C. Oggi, dopo una lunga attesa, è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it