Festa per il centenario del Fontanafredda | Lo sport è cultura e crescita di una comunità
I rossoneri hanno finalmente festeggiano i cento anni di attività. Le celebrazioni sono state inizialmente sospese per lasciare spazio ai lavori di ristrutturazione dello stadio Omero Tognon in vista delle partite della Dolomiti Bellunesi, neo promossa in Serie C. Oggi, dopo una lunga attesa, è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2025 – OMAGGIO A FRANCO PINNA La XX edizione della Festa del Cinema di Roma (15–26 ottobre) celebra il centenario della nascita di Franco Pinna (1925–1978), uno dei più grandi fotografi italiani del Novecento, con tr - facebook.com Vai su Facebook
Festa dello Sport e omaggio a Gaetano Scirea - Al Palazzo del Turismo, al numero 1 di via Oberdan, è stata presentata l’edizione 2025 della Festa dello Sport. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Torna la Festa dello Sport. C’è pure Tommaso Marini - Domenica le principali piazze della città ospiteranno per 10 ore le tante discipline. Segnala ilrestodelcarlino.it