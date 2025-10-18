Festa di Roma Sergio Rubini presenta La camera di consiglio | TRAILER

Oggi alla Festa di Roma è stato presentato La camera di consiglio film con Sergio Rubini che parla del maxi- processo del 1986 svoltosi a Palermo L'articolo Festa di Roma, Sergio Rubini presenta La camera di consiglio TRAILER proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Festa di Roma, Sergio Rubini presenta La camera di consiglio | TRAILER

Festa del Cinema di Roma, Infascelli racconta il Maxiprocesso in “La camera di consiglio” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Cinema di Roma, Infascelli racconta il Maxiprocesso in “La camera di consiglio” ... Riporta tg24.sky.it

Dei delitti e delle pene, alla Festa del cinema, Sergio Rubini e Massimo Popolizio isolati dal mondo nel più grande processo sulla mafia - «Ho fatto questo film perché i giovani non sanno nulla del maxi processo di Palermo del 1986», dice la regista Fiorenza Infascelli. Secondo corriere.it

Festa Roma, Fiorella Infascelli: racconto i giurati del maxiprocesso - Presentato in anteprima fuori concorso nella sezione Freestyle alla Festa del Cinema di Roma, "La camera di consiglio", il nuovo film di Fiorella Infascelli (poi nelle sale d ... quotidiano.net scrive