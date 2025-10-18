Festa di Roma la fotoreporter 24enne uccisa a Gaza rivive nel film di Sepideh Farsi

(askanews) – È una testimonianza autentica e un documento necessario per dar voce a chi non ce l’ha più Put your soul on your hand and walk, documentario della regista iraniana Sepideh Farsi, presentato alla Festa del Cinema di Roma (sezioni Special Screenings e Concorso per il Miglior Doc) e nelle sale a novembre (con Wanted Cinema). Nel film ci sono le videochiamate tra la regista, che ha spesso denunciato i conflitti in Iran, e la fotoreporter palestinese 24enne Fatma Hassouna per circa un anno, dall’aprile 2024, da Gaza, in mezzo ai bombardamenti israeliani. Le sue foto, video, i suoi racconti, intimi e in primo piano, sono una testimonianza che sconvolge per la sua cruda realtà. 🔗 Leggi su Amica.it

