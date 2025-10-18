Festa di Roma Angelina Jolie attesissima questa sera
Angelina Jolie stasera è alla Festa di Roma con il film Couture che racconta una storia che può essere intesa come autobiografica. Dopo l'attrice si sposterà a Palazzo Barberini per un party esclusivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
Alla Festa del Cinema di Roma, Sandokan conquista il red carpet tra star e coppie celebri: Can Yaman con la fidanzata Sara Bluma, Ed Westwick mano nella mano con Amy Jackson. L’attore britannico, ex Gossip Girl, racconta il suo James Brooke: «Non è sol - facebook.com Vai su Facebook
#RoFF20 Alla Festa del Cinema di Roma dopo Angelina Jolie un’altra stella: Jennifer Lopez sarà sul red carpet lunedì. Ieri, nella sezione #AliceNellaCittà, una storia di giovani con il film "Squali”. Di @BabaRicherme #GR1 @romacinemafest - X Vai su X
Angelina Jolie a Roma! L'annuncio bomba alla Festa del cinema. Ecco quando arriverà nella Capitale - L'attrice sbarcherà alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma per il film 'Couture' di Alice Winocour. Come scrive rtl.it
Festa del Cinema, Day 4: arriva Angelina Jolie. Sul red carpet tris di "Claudi" (Amendola, Pandolfi e Gerini) - Tra i film italiani spiccano "Fuori la verità" e "Gli occhi degli altri" ... Si legge su romatoday.it
Festa del Cinema di Roma, Ema Stokholma inaugura la 20esima edizione: programma e ospiti - Protagonisti grandi nomi del mondo della recitazione, come Angelina Jolie, ma anche tematiche attuali come la situa ... ildigitale.it scrive