Festa di Forza Italia | Piazza Duomo si accende con Adesso Reggio
Festa di Forza Italia, entusiasmo e visione: Piazza Duomo applaude Cannizzaro e Occhiuto verso le comunali. Bandiere al vento, cori, applausi e un entusiasmo che ha travolto ogni angolo di Piazza Duomo. L’evento “Adesso Reggio”, organizzato da Forza Italia, si è trasformato in una vera e propria Festa di Forza Italia, capace di unire cittadini, militanti e istituzioni in un abbraccio politico che ha il sapore della svolta. Sul palco, accanto agli esponenti azzurri, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha parlato alla città con toni di affetto e appartenenza. Le sue parole, scandite da pause emotive e da un linguaggio diretto, hanno lasciato intravedere un orizzonte nuovo: l’ipotesi di una candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria e la nascita di una lista “Occhiuto” alle prossime comunali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
