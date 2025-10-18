Festa del Cinema tutti pazzi per Sandokan Can Yaman e Ed Westwick conquistano il red carpet

Romatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In mano un poster con la faccia di Can Yaman e un sorriso a trentasei denti. In attesa del red carpet di Sandokan, in prima fila, c’è Silvia, 84 anni. “Sono una fan, mi piace molto - racconta - dato che mio marito non c’è più nella mia stanza ho un poster con Can Yaman”.Le prime due puntate della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

festa cinema tutti pazziFesta del Cinema di Roma, tutti pazzi per «Sandokan»: bagno di folla per il red carpet di Can Yaman all'Auditorium - Fan appollaiati lungo il red carpet, ressa per strappare selfie e autografi: alla terza giornata di festival è scattata la febbre da star ... msn.com scrive

festa cinema tutti pazziFesta del Cinema di Roma, la terza giornata: Can Yaman è «Sandokan», bagno di folla sul carpet - 30, l'attore turco ha acceso le folle con il suo «Sandokan» ... Lo riporta roma.corriere.it

festa cinema tutti pazziFesta del cinema di Roma, le coppie più belle nella storia del festival - Dai «Cloonalis» a Richard Gere e Carey Lowell, passando per Monica Bellucci e Tim Burton fino a Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Tutti Pazzi