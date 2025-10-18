Festa del Cinema di Roma tutti pazzi per Angelina Jolie
Grande affluenza di pubblico per la star di questa ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie, arrivata alla kermesse per l’anteprima di ‘Couture’, film di Alice Winocour di cui è protagonista. Al suo arrivo sul red carpet dell’Auditorium in tanti l’hanno voluta fermare per una foto, un autografo. Lei in abito lungo, nero, con la scollatura sulla schiena, si è prestata non rinunciando al bagno di folla. “Adoro stare a Roma, adoro avere la possibilità di connettermi. Quando hai festival come questo è come se il Paese dicesse ‘ci importa dell’arte, abbiamo i nostri artisti'”, ha detto l’attrice, produttrice e regista statunitense. 🔗 Leggi su Lapresse.it
