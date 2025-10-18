Festa del Cinema di Roma | anteprime e maratone di oggi

Roma, 18 ottobre 2025 – Una giornata intensa quella di oggi, sabato 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2025, tra anteprime mondiali, masterclass, proiezioni e maratone televisive in diverse sedi della Capitale. Sezione Grand Public (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone). 18:15, Sala Sinopoli – Couture di Alice Winocour Con Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei, Louis Garrel. Tre donne di mondi diversi nella Parigi della Fashion Week. 20:45, Sala Sinopoli – Fuori la verità di Davide Minnella Tra commedia nera e satira sociale, sul cinismo dello spettacolo televisivo. 21:15, Sala Petrassi – Palestine 36 di Annemarie Jacir Ambientato nel 1936, rappresenterà la Palestina agli Oscar®. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

