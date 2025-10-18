Festa del Cinema di Roma Angelina Jolie | Tumore al seno? Bisogna fare scelte difficili e questo è molto femminile

“Fare certi tipi di intervento come la rimozione delle ovaie o operazioni del genere fa salire la paura, i timori per l’operazione, pensiamo forse che non siamo più noi, che possiamo sentirci meno femminili quando questo accade”. Angelina Jolie, dal red carpet della Festa del Cinema di Roma, parla dell’operazione a cui si è sottoposta. In particolare una doppia mastectomia (rimozione di entrambi i seni) nel 2013 e un’ ovariectomia (rimozione delle ovaie e delle tube di Falloppio) nel 2015. Una decisione presa a seguito di una mutazione genetica nel gene BRCA1, che aumentava notevolmente il suo rischio di sviluppare tumori al seno e alle ovaie, una patologia che aveva colpito sua madre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

