Festa del Cinema di Roma Angelina Jolie | Gaza? Tutti consapevoli di ciò che bisogna fare ma le cose non cambiano mai

Lapresse.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelina Jolie è arrivata alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di ‘Couture’, film di Alice Winocour di cui è protagonista. L’attrice, produttrice e regista statunitense ha parlato con i giornalisti e risposto a diverse domande tra cui quelle sulla crisi umanitaria in corso a Gaza e sulla guerra condotta da Israele contro Hamas. “Si ho incontrato i rifugiati palestinesi molto tempo fa, hanno vissuto in trasferimento forzato per decenni, onestamente penso che che sia qui che dobbiamo davvero mettere in discussione il sistema internazionale le leggi internazionali, e cercare davvero di capire cosa sta accadendo per aiutare le persone più bisognose in tutto il mondo dal Sudan all’Afghanistan”, ha detto l’attrice premio Oscar. 🔗 Leggi su Lapresse.it

