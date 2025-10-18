Festa del cinema di Roma Amendola | La più mia grande bugia? Felice di essere qui mentre c’è Roma-Inter

“ La mia più grande bugia? Sono contento di essere qui alla Festa del cinema in contemporanea con Roma-Inter di campionato”. Claudio Amendola non si sottrae mai nel manifestare la sua passione per la As Roma. E non lo fa nemmeno nel giorno in cui il suo ultimo film da protagonista, ‘Fuori la verità’ di Davide Minnella, viene presentato alla Festa del cinema di Roma, ironia della sorte, proprio nel giorno di una partita di campionato importante per i tifosi giallorossi. Ad affiancare Claudio Amendola nel film anche Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, i ‘tre Claudi’ come loro simpaticamente si sono definiti in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

