Festa del Cinema di Roma 2025 | arriva Angelina Jolie e porta sul red carpet Couture Ma non quanta ne avremmo voluta Tutti i look e i nostri voti della quarta giornata

L'attrice più ammirata, discussa e misteriosa di Hollywood approda al festival capitolino per presentare la pellicola Couture, ambientata in una maison di moda. Con simili premesse, ci saremmo aspettati outfit da perdere la testa. E, invece, la star resta nella sua comfort zone. E noi a bocca (quasi) asciutta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

