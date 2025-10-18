Festa del Cinema Day 4 | arriva Angelina Jolie Sul red carpet tris di Claudi Amendola Pandolfi e Gerini
Arriva il weekend alla Festa del Cinema di Roma. Sabato 18 ottobre, alle 18:15, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Festa del Cinema ospiterà l’anteprima di Couture di Alice Winocour con Angelina Jolie attesa sul red carpet.Il film – presentato nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
In proiezione alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Progressive Cinema, “40 secondi” di Vincenzo Alfieri ? Tratto da una storia vera, il film si ispira al caso di Willy Monteiro Duarte e racconta le ore che precedono una violenza inspiegabile, trasforma Vai su Facebook
La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X
Festa del cinema di Roma 2025: Daniel Day-Lewis e Robert De Niro ospiti dei ragazzi di Alice nella città - Ospiti di Alice nella città, incontreranno il pubblico più giovane: Daniel Day- Riporta style.corriere.it
Festa del Cinema di Roma 2025, il programma della ventesima edizione - Dal 15 al 26 ottobre, Roma celebra la 20ª Festa del Cinema con 4 film italiani in concorso accanto a titoli internazionali. Da tg24.sky.it
Festa del Cinema, Day 3: arriva "40 secondi" sull'omicidio di Willy Monteiro. Virzì presenta il suo nuovo film - Proiezioni, masterclass e un red carpet pieno di vip all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ... romatoday.it scrive