Ferrari deprimente ad Austin Leclerc ha un brutto presentimento | Spero di sbagliarmi

Leclerc e Hamilton quasi rassegnati dopo le qualifiche della Sprint per il GP degli Stati Uniti ad Austin. Charles molto deciso nelle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Singapore, la gara, capitolo Ferrari. Il passo è leggermente migliore delle qualifiche: una mediocre terra di nessuno. Senza scuse, a metà tra i top team e il centro gruppo. Avere due piloti senza freni a fine gara, però, è deprimente e inaccettabile. 1/4 #F1 #Sin - X Vai su X

ACCADDE OGGI: GP USA 1974 Emerson Fittipaldi è campione del mondo per la seconda volta, nel giorno della tragedia di Koinigg. Al brasiliano basta il 4° posto al Glen, mentre le Ferrari in crisi col setup della vettura non vanno nemmeno a punti: la McL - facebook.com Vai su Facebook

Ferrari deprimente ad Austin, Leclerc ha un brutto presentimento: “Spero di sbagliarmi” - Leclerc e Hamilton quasi rassegnati dopo le qualifiche della Sprint per il GP degli Stati Uniti ad Austin. Riporta fanpage.it

La Ferrari si prepara all’ultimo sprint. Leclerc: «Vincere è la mia ossessione» - Per la vecchia Europa il fuso orario del Far West non è proprio favorevole e questa sera bisognerà fare le ore piccole ... Segnala ilmessaggero.it

F1. Salvate il soldato Leclerc, ammessa la triste realtà della Ferrari: "Spero di sbagliarmi ma..." - “ Sarei molto sorpreso se trovassimo qualcosa che faccia fare alla macchina un grosso salto ”, ha ammesso, lapidario, ai microfoni di Sky Sport F1. Scrive automoto.it