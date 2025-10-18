Ferrari ancora una mazzata per i tifosi | l’annuncio di Leclerc è chiaro

Non è un momento facile per la Ferrari e specialmente per i suoi piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Parole piuttosto dure. Ad inizio stagione i tifosi della Ferrari avevano ben altre speranze e invece purtroppo devono fare i conti con l’ennesima annata fallimentare. Anzi se possibile possiamo dire che è andata anche peggio rispetto al passato e la Rossa sta deludendo davvero tutte le aspettative. I tifosi ci speravano, specialmente dopo l’arrivo del pluricampione Lewis Hamilton ed invece neanche lui è servito ed i risultati sono stati davvero molto deludenti. Ferrari ancora deludente, Leclerc ormai è rassegnato. 🔗 Leggi su Sportface.it

