Ferrante FI | Con ingressi a Caserta cresce marea azzurra pronti per la vittoria
Tempo di lettura: < 1 minuto "I 100 nuovi ingressi in Forza Italia presentati oggi a Caserta confermano la fase di crescita straordinaria che il nostro movimento sta vivendo in Campania, come anche a livello nazionale. L'entusiasmo e la partecipazione che registriamo, non solo in questa occasione ma in tutte le tappe della nostra campagna elettorale, confermano che la strada è quella giusta. Da Caserta arrivano nuove energie che si sommano ai tantissimi cittadini, esponenti della società civile e amministratori locali che, in tutta la regione, hanno già scelto di aderire al nostro progetto di rilancio dell'area centrista e moderata.
