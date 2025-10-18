Fermati sulla Statale con 6mila euro di prodotti cosmetici rubati in auto | arrestati

Nell'auto avevano tre borse con oltre 300 prodotti cosmetici del valore totale di circa 6mila euro. Fermati per un controllo lungo la Statale del Sempione, sono stati arrestati per furto aggravato.A finire in manette, una coppia residente in provincia di Pavia: lui 38 anni, lei 26. I due. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

