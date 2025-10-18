Ferito con un taglierino alla gola fuori dal centro commerciale | è in prognosi riservata

Una storia di disperazione, che avrebbe potuto concludersi nel peggiore dei modi quella accaduta nel pomeriggio di sabato a Rocca San Giovanni se non fossero stati allertati subito i soccorsi.Un uomo sulla settantina all’esterno del centro commerciale Polycenter avrebbe tentato di tagliarsi la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

