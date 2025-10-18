Ferentino 25enne del luogo ritenuto responsabile di furti e rapine condotto dai Carabinieri dagli arresti domiciliari in carcere
FERENTINO – Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di
