Tempo di lettura: 2 minuti Ho partecipato con Rigenera Campania e padre Alex Zanotelli all’incontro di giovedì scorso con il candidato del centrosinistra Roberto Fico, presso il salone della CGIL di Napoli. Mi sento di poter affermare che è in corso un fatto politico nuovo e significativo e tutto questo è possibile grazie allo sforzo unitario di soggettività diverse che riescono a modificare la realtà nonostante tutto, e al metodo Roberto Fico fatto di ascolto, partecipazione e empatia. La Cgil, Rigenera Campania che ha imposto all’attenzione del Consiglio Regionale percorsi necessari e possibili di lotta alla crisi climatica, gli attori del civismo attivo che hanno promosso l’assemblea del 22 febbraio a Napoli, i soggetti raccolti nel tessuto articolato di Libera Campania hanno deciso di confrontarsi a partire dai loro percorsi per definire una proposta comune sulle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ferella (AVS): “Il metodo Roberto Fico ascolto, partecipazione e empatia”