Ferella AVS | Il metodo Roberto Fico ascolto partecipazione e empatia
Tempo di lettura: 2 minuti Ho partecipato con Rigenera Campania e padre Alex Zanotelli all’incontro di giovedì scorso con il candidato del centrosinistra Roberto Fico, presso il salone della CGIL di Napoli. Mi sento di poter affermare che è in corso un fatto politico nuovo e significativo e tutto questo è possibile grazie allo sforzo unitario di soggettività diverse che riescono a modificare la realtà nonostante tutto, e al metodo Roberto Fico fatto di ascolto, partecipazione e empatia. La Cgil, Rigenera Campania che ha imposto all’attenzione del Consiglio Regionale percorsi necessari e possibili di lotta alla crisi climatica, gli attori del civismo attivo che hanno promosso l’assemblea del 22 febbraio a Napoli, i soggetti raccolti nel tessuto articolato di Libera Campania hanno deciso di confrontarsi a partire dai loro percorsi per definire una proposta comune sulle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cusano Mutri, Fico incontra i candidati AVS Fontanella e Ferella: focus su sanità, scuola e mobilità nelle aree interne - Si è tenuto a Cusano Mutri, ieri domenica 12 ottobre, un incontro tra il candidato presidente al Consiglio regionale Roberto Fico e i candidati Alleanza Verdi e Sinistra di Benevento Pina Fontanella e ... Scrive ntr24.tv
Regionali 2025: a Benevento Avs candida Lucio Ferella - L’assemblea provinciale di Sinistra Italiana Benevento, coordinata dalla segretaria del circolo cittadino Anna Maria Mollica e presieduta dal segretario regionale Tonino Scala insieme al responsabile ... Riporta msn.com