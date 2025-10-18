Femminicidio Pamela Genini le violenze raccontate all’amica | Mi mandò le foto delle percosse La mamma | Quel mostro paghi

Trenta coltellate di cui almeno tre letali, nella zona del torace, e altre, all’altezza del collo, ancora da approfondire. Questa la furia omicida che ha ucciso Pamela Genini, massacrata nella sua casa di Milano dall’ex compagno, Gianluca Soncin. “Faccio fatica a parlare, però vi dico che per tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia deve pagare, ma pagare. L’ha fatta soffrire tanto”, dice Una, la mamma di Pamela, che a fatica riesce a parlare. Attorno all’omicidio ora si sta delineando una storia di violenza. La raccontano le amiche e la racconta un referto medico del settembre 2024: la vittima si era fatta visitare all’ospedale di Seriate, nella Bergamasca, riferendo di aver subito una violenza, e ne era uscita con un dito fratturato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

