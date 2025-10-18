Femminicidio Pamela Genini l'amica Nicole | Mi ha chiamata dicendo che lui l'aveva presa a pugni

Pamela Genini è stata uccisa con circa 30 coltellate, il 14 ottobre, dal suo compagno Gianluca Soncin che non accettava la fine della loro relazione. Fanpage.it ha parlato con Nicole, un'amica della vittima, che ha raccontato l'ultimo anno di Pamela e l'escalation degli episodi di violenza da parte del compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Femminicidio Pamela Genini, lo sfogo della madre: "Quel mostro deve pagare" - X Vai su X

Corriere della Sera. . Dopo il femminicidio di Pamela Genini, la diretta con la vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, l’inviata Giusi Fasano e il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, le violenze raccontate all’amica: “Mi mandò le foto delle percosse”. La mamma: “Quel mostro paghi” - L'amica rivela le violenze subite dalla vittima. Scrive ilfattoquotidiano.it

Femminicidio Pamela Genini a Milano, l’amica: “Mi mandò le foto dove aveva lividi sotto gli occhi” - it ha parlato con Elisa Bella Bartolotti, amica di Pamela Genini, che l'ha incontrata la mattina del suo omicidio e alla quale la vittima aveva ... Lo riporta msn.com

Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Oggi l’autopsia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Scrive tg24.sky.it