Femminicidio Genini un referto del 2024 rivela la paura per Soncin | Teme possa ucciderla

I segnali purtroppo c’erano ed erano lampanti. Pamela Genini aveva paura di Gianluca Soncin perché temeva che prima o poi avrebbe potuto ucciderla. Un’angoscia che la 29enne si portava dentro già dal settembre del 2024, quando la giovane donna si presentò al pronto soccorso di Seriate per farsi visitare, dopo che il suo compagno di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Femminicidio Genini, un referto del 2024 rivela la paura per Soncin: “Teme possa ucciderla”

Leggi anche questi approfondimenti

I dettagli sul femminicidio di Pamela Genini. L'amica rivela le violenze subite dalla vittima. La mamma: "Quel mostro paghi" - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, lo sfogo della madre: "Quel mostro deve pagare" - X Vai su X

Pamela Genini e il referto del 2024: "Teme che Soncin possa ucciderla" - Nel settembre del 2024 Genini andò al pronto soccorso di Seriate per farsi visitare dopo che il compagno l'aveva picchiata il giorno prima a Cervia. Si legge su tg24.sky.it

Il referto di Pamela Genini dopo l’aggressione del 2024: “Crede che Gianluca Soncin sia capace di ammazzarla” - Quando Pamela Genini, ammazzata il 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin, era andata nel 2024 in ospedale dopo un'aggressione aveva raccontato ... fanpage.it scrive

Pamela Genini, il referto del 2024 all'ospedale di Seriate: «Teme che Gianluca Soncin la ammazzi», ma non scattò il Codice Rosso - Picchiata, minacciata, maltrattata, terrorizzata e infine uccisa da ... Segnala msn.com