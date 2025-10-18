Femminicidio Cecchettin Turetta | Mi pento ogni giorno di quello che ho fatto

"In questo momento ho maturato la convinzione e sento il bisogno, spinto dai forti sensi di colpa che provo, di assumermi la piena responsabilità per quello che ho fatto, di cui mi pento ogni giorno": lo scrive Filippo Turetta, nella lettera inviata alle autorità giudiziarie con cui rinuncia ai motivi d'appello dell'ergastolo comminatogli in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto nel novembre 2023. "Sinceramente, dal profondo del cuore, pensando a lei e a tutto questo, ho preso la scelta di rifiutare di affrontare i successivi gradi di giudizio e accettare la pena che ho ricevuto in primo grado", scrive Turetta nel testo reso noto dal quotidiano Il Gazzettino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

