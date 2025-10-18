Federica Brignone rientro ancora lontano | Non c’è una data

Sono trascorsi ormai quasi sette mesi dal grave infortunio subito lo scorso 3 aprile durante i Campionati italiani di Slalom Gigante. Federica Brignone continua a lavorare giorno dopo giorno senza avere alcuna certezza per la data del possibile rientro in pista. Lo slalom gigante femminile in programma sabato prossimo a Solden aprirà la Coppa del Mondo 2025-26, ma l’obiettivo della vincitrice dell’ultima edizione non può che essere quello di provare a puntare al sogno di ogni atleta, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’atleta valdostana, intervenuta al Media Day della FIS Sull’imminente inizio della stagione: “ No, me l’hanno chiesto, ma me l’hanno chiesto anche in una maniera diversa e quindi è stato bello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federica Brignone, rientro ancora lontano: “Non c’è una data”

Approfondisci con queste news

La Juventus ospita Federica Brignone: incontro speciale - facebook.com Vai su Facebook

Il racconto parte dalle prime medaglie olimpiche conquistate da Claudia Giordani e Paola Magoni negli anni ’70 e ’80, per arrivare fino alle grandi protagoniste dell'ultimo periodo: Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino - X Vai su X

Federica Brignone, rientro ancora lontano: “Non c’è una data” - Sono trascorsi ormai quasi sette mesi dal grave infortunio subito lo scorso 3 aprile durante i Campionati italiani di Slalom Gigante. Lo riporta oasport.it

Brignone, il calvario non è finito: il dolore non va via, Milano Cortina è in dubbio. Quando la decisione finale - Brignone è ancora alle prese con il dolore e l'infortunio alla gamba. Come scrive sport.virgilio.it

Brignone, 'lavoro sodo ma non so ancora quando tornerò' - Sto lavorando, prosegue la rieducazione, ma non so ancora quando tornerò. ansa.it scrive