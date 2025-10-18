Federica Brignone | La testa c’è la gamba deve guarire Le Olimpiadi? Vivo nel qui e ora

«Sto bene. Mentalmente sono sempre stata bene; la mia gamba no. Ha bisogno di guarire e lavorare tanto». Federica Brignone si presenta così al media day della Fisi al Mind di Milano, dove è stata premiata atleta dell’anno per l’ultima stagione. Un riconoscimento che arriva nel mezzo del percorso di riabilitazione dopo il grave infortunio: «Non ho mai perso la positività e la voglia di lavorare. Ho avuto periodi più facili e altri meno». «Olimpiadi in casa? Non vivo di scadenze». Sul tema più atteso, Milano Cortina 2026, Brignone sceglie la prudenza: «Fiducia per le Olimpiadi? Non lo so, sto vivendo nel qui e ora e non ho una risposta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

