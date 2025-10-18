FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 3 | Scelta tra i Difensori Calafiori e Huijsen!

Continua la serie dei Duo Pick con il rilascio del “Ratings Reload Duo Pick 3”! Questa SBC offre una scelta tra due giovani e talentuosi difensori centrali: Riccardo Calafiori (Arsenal) e Dean Huijsen (Real Madrid). Completa questa sfida in due sole parti per assicurarti uno di questi difensori centrali in grande ascesa! Hai solo 7 giorni per sbloccarlo. Il Premio Finale: Scegli il Tuo Difensore. Il premio finale è un 1 of 2 Pick (Non Scambiabile) tra i due difensori, entrambi potenziati nella promozione Ratings Reload: Riccardo Calafiori (OVR non specificato): Difensore Centrale (DC) dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

