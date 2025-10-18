FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 3 | Scelta tra i Difensori Calafiori e Huijsen!
Continua la serie dei Duo Pick con il rilascio del “Ratings Reload Duo Pick 3”! Questa SBC offre una scelta tra due giovani e talentuosi difensori centrali: Riccardo Calafiori (Arsenal) e Dean Huijsen (Real Madrid). Completa questa sfida in due sole parti per assicurarti uno di questi difensori centrali in grande ascesa! Hai solo 7 giorni per sbloccarlo. Il Premio Finale: Scegli il Tuo Difensore. Il premio finale è un 1 of 2 Pick (Non Scambiabile) tra i due difensori, entrambi potenziati nella promozione Ratings Reload: Riccardo Calafiori (OVR non specificato): Difensore Centrale (DC) dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Scopri altri approfondimenti
Una seconda ondata di Ratings Reload, disegnata sui vostri feedback, introduce le modifiche più volute in Football Ultimate Team. Per saperne di più: https://x.ea.com/86846 #FC26 - X Vai su X
Juventus. . You wanted it, EA SPORTS FC delivered. ? Kenan Yildiz and Ratings Reload Team 2 arrive in #FC26 Oct 17. : https://x.ea.com/86828 - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 2: Scelta tra i Muri Difensivi Aguerd e Gueye! - Questa SBC offre una scelta tra due solidi difensori con valutazione 85 OVR, perfetti per ... imiglioridififa.com scrive
EA FC 26 Joao Pedro Ratings Reload SBC: Solutions, cost & more details - In this article, check out the latest information on EA FC 26 Joao Pedro Ratings Reload SBC promo, it's release date, solution, cost & more details. Si legge su khelnow.com
FC 26: How To Complete João Pedro Ratings Reload SBC, Cheapest Solution - Get the cheapest solution for the new FC 26 João Pedro Ratings Reload SBC. Da realsport101.com