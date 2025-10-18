FC 26 Obiettivo Live | Rush Flash Fuoriclasse Argento – 4 Giorni per 2 EVO Regista!

È arrivato un obiettivo Rush Flash rapidissimo: “Fuoriclasse argento: Rush flash”! Questo evento è concentrato sull’utilizzo di giocatori Argento e offre l’opportunità di sbloccare due consumabili EVO Regista per il tuo centrocampo. Hai solo 4 giorni per completare queste sfide nell’evento Live. Il Premio Finale: EVO COC Regista+. Completando tutte e 4 le sfide, riceverai il premio principale: 1x Consumabile EVO COC Regista+ (Non scambiabile): Applicabile a qualsiasi COC (esclusa l’Icona TMFA) con OVR massimo 83.. Le 4 Sfide da Completare. Le sfide sono concentrate sulla partecipazione e le vittorie nell’evento, con un obiettivo basato sui punti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Live: Rush Flash “Fuoriclasse Argento” – 4 Giorni per 2 EVO Regista!

