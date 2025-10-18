FC 26 | EA SPORTS FC e PUMA presentano la nuova maglia interattiva del Manchester City
EA SPORTS FC, in collaborazione con PUMA e il Manchester City FC, ha lanciato una inedita divisa da calcio interattiva e una collezione lifestyle ispirata al mondo di EA SPORTS FC. Questa speciale edizione della maglia del City unisce innovazione digitale e tradizione sportiva, offrendo ai fan un modo completamente nuovo di vivere la propria passione. Cosa rende speciale la nuova maglia del Manchester City?. Il cuore del progetto è un chip NFC integrato direttamente nello stemma del Club, una novità assoluta nel mondo del calcio. Avvicinando lo smartphone allo stemma, i tifosi possono: Sbloccare ricompense e contenuti esclusivi in EA SPORTS FC 26. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
