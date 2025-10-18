Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione su ordine del gip di Latina. In base a quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura del capoluogo pontino – e condotte da Carabinieri e Guardia di finanza – il politico ha agevolato alcuni imprenditori attivi in vari settori (commercio alimentari, sanitario, raccolta rifiuti) nella gestione di pratiche e iter amministrativi, ottenendo in cambio assunzioni e, in un caso, una somma di denaro e “la sottoscrizione di schede di tesseramento al partito ” di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Favori in cambio di soldi e tessere di FdI": arrestato consigliere regionale del Lazio. Indagato pure l'assessore ai Rifiuti