Favara come Sciacca | è alle ricerche durate 3 mesi dell' allevatore inghiottito dal nubifragio del 2016 che i familiari di Marianna si appellano
Favara come Sciacca. Il 2025 come il 2021-2017. È alle ricerche, durate tre mesi, del pensionato sessantenne Vincenzo Bono di Sciacca, che l'avvocato Salvatore Cusumano ha fatto riferimento chiedendo di non interrompere, al ventesimo giorno, i tentativi per ritrovare Marianna Bello di Favara. I. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Violenta Pioggia zona Agrigento…nubifragio a Sciacca , San Leone e la Citta di Favara sotto acqua, dispersa una donna (Marianna Bello) !!#radiohitalia - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo, strade come fiumi a #Favara. Si cercano due dispersi. Vigili del fuoco impegnati con gommoni per liberare automobilisti in panne. Scuole chiuse a Sciacca. Cittadini bloccati in casa a San Leone. #Agrigento la provincia più colpita @TgrRai - X Vai su X
La donna dispersa a Favara dopo l'alluvione, i familiari: «Proseguite le ricerche» - I familiari di Marianna Bello, la trentottenne di Favara, madre di tre figli, che viene cercata ininterrottamente da 18 giorni dopo che le acque di un violento ... Segnala msn.com
Nubifragio a Favara, continuano ricerche donna dispersa - Continuano le ricerche di Maria Bello, 38 anni, sposata, madre di tre bambini di 9, 6 e 3 anni, portata via dalla furia delle acque nella piazzetta in via Sottotenente Bosco trasformata in un fiume in ... Secondo msn.com
Favara, continuano le ricerche della donna trascinata dall’acqua - Le ricerche della 38enne Marianna Bello sono andate avanti senza sosta mentre la notizia è rimbalzata su tutti i network nazionali. Secondo licatanet.it