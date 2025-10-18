Fattoria della Zucca?2025 | un’avventura d’autunno alle porte di Roma

Immersa nel verde del Parco di Veio, a pochi chilometri da Roma, la Fattoria della Zucca a Sacrofano è ormai diventata una tradizione imperdibile dell’autunno. Con la sua quarta edizione nel 2025, il parco tematico dedicato alle zucche accoglie famiglie e bambini per una giornata di giochi, spettacoli e divertimento immersi in un’atmosfera fiabesca e stagionale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Anche quest’anno la Fattoria della Zucca sorprende con tante attività nuove e coinvolgenti: La Caccia agli ingredienti di Zuccapasticcia, un’avventura magica tra enigmi e indizi. 🔗 Leggi su Funweek.it