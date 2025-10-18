FarWest contro Autogrill servizi ripetitivi e senza contraddittorio con soli testimoni anonimi che si definiscono in cura psichiatrica e un ex dipendente licenziato - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Servizio di FarWest troppo esagerato, soprattutto sul fatto che i dipendenti debbano avere cure psichiatriche", si legge tra i commenti scritti sui social dopo la messa in onda della nuova puntata. L'unico "testimone" a mostrarsi in volto è ancora l'ex dipendente "licenziato per giusta causa per co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

farwest contro autogrill servizi ripetitivi e senza contraddittorio con soli testimoni anonimi che si definiscono in cura psichiatrica e un ex dipendente licenziato video

© Ilgiornaleditalia.it - FarWest contro Autogrill, servizi ripetitivi e senza contraddittorio, con soli "testimoni" anonimi che si definiscono "in cura psichiatrica" e un ex dipendente "licenziato" - VIDEO

Approfondisci con queste news

Autogrill: l'inferno dei lavoratori dietro il bancone - FarWest 10/10/2025 - Dietro il marchio miliardario di Autogrill, ci sono dipendenti che raccontano un inferno quotidiano fatto di turni massacranti, paura e umiliazioni. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Farwest Contro Autogrill Servizi