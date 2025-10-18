Farmacie comunali a Salerno il Comune prova a chiudere il contenzioso

Il Comune di Salerno tenta una nuova strada per chiudere la lunga vertenza con il Consorzio Farmaceutico Intercomunale (CFI) e rientrare finalmente in possesso delle due farmacie cittadine. Con un provvedimento della Giunta, l'amministrazione abbandona l'ipotesi di una causa per danni e sceglie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

