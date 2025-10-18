Famiglia intossicata finisce in pronto soccorso | Cosa avevano mangiato Fate attenzione

In Italia si registra un nuovo episodio di intossicazione da botulino che ha coinvolto una famiglia residente a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Una tranquilla cena domestica si è trasformata improvvisamente in una grave emergenza sanitaria, richiedendo il trasferimento immediato di tre persone presso il locale ospedale. Leggi anche: Morto mentre andava a scuola a soli 14 anni: la tragedia in un attimo Famiglia intossicata dal botulino: conserve fatte in casa sotto accusa. L'episodio si è verificato quando una donna di 50 anni e suo figlio di 19 si sono presentati al pronto soccorso lamentando disturbi visivi e dilatazione delle pupille.

