Falcomatà | Altro che scatoloni se potessi io resterei anche per il terzo mandato

Ieri sera da piazza Duomo, Giuseppe Falcomatà è stato citato da Cannizzaro e Occhiuto, che hanno fatto riferimento con ironia al suo trasloco da palazzo San Giorgio. Secondo i due dirigenti di Forza Italia, l'esito delle prossime elezioni comunali è scontato e il centrosinistra farebbe meglio a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it