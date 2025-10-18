Fabrizio Corona battezza il figlio Thiago ecco chi ha scelto come padrino | Poteva essere solo il mio avvocato – Il video

Thiago, il figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri, nato il 21 dicembre 2024, è stato battezzato oggi, 18 ottobre, nella parrocchia di Santa Maria del Carmine a Milano. A dare l’annuncio è stato lo stesso Corona con un video pubblicato sui social, in cui si rivolge al figlio con queste parole: «Thiago che tu possa essere sereno e stare bene». Il Re dei paparazzi ha anche svelato chi sono i padrini del piccolo: il suo storico avvocato Ivano Chiesa ed Eva Sanna come madrina. La mamma di Thiago, Sara Barbieri, era al fianco del figlio durante la cerimonia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) Chi è Ivano Chiesa, avvocato e padrino. 🔗 Leggi su Open.online

