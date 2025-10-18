Fabrianese ucciso nella notte a Perugia è caccia all' assassino Hekuran colpito al collo con una coltellata
Caccia all'assassino a Perugia, dove nella notte un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani, è stato ucciso con una coltellata al collo nel parcheggio della facoltà di Matematica. L'uomo, originario di Fabriano e di origini albanesi, ma italiano di seconda generazione, è morto praticamente sul colpo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Un giovane ventenne, originario di Fabriano, nelle Marche, è stato ucciso nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4, nel parcheggio della facoltà di Matematica dell’Università di #Perugia - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, ragazzo di 23 anni ucciso con una coltellata alla gola: indagini in corso - Giovane ucciso a Perugia nella notte: il ragazzo di 23 anni è stato accoltellato durante una lite tra gruppi di ragazzi. Secondo notizie.it
Ragazzo ucciso a Perugia: accoltellato alla gola - E' un ragazzo di 23 anni, di origini albanesi, il giovane morto nella notte nel parcheggio della facolta' di Matematica ... Lo riporta msn.com
Sentiti molti testimoni per giovane ucciso a Perugia - Diverse persone sono state sentite in questura a Perugia nell'indagine sul giovane ucciso con una coltellata nella notte a Perugia. Si legge su msn.com