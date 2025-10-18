Fabrianese ucciso nella notte a Perugia è caccia all' assassino Hekuran colpito al collo con una coltellata

Caccia all'assassino a Perugia, dove nella notte un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani, è stato ucciso con una coltellata al collo nel parcheggio della facoltà di Matematica. L'uomo, originario di Fabriano e di origini albanesi, ma italiano di seconda generazione, è morto praticamente sul colpo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

