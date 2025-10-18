Fabio Quartararo fa saltare il banco e la pole a Phillip Island è sua 2° Bezzecchi Bagnaia in difficoltà e penalizzato

La zampata del fuoriclasse. Fabio Quartararo ha abituato in questa stagione a esaltarsi nel time-attack e lungo i saliscendi di Phillip Island (Australia), sede del 19° round del Mondiale 2025 di MotoGP, ha replicato. Il pilota francese della Yamaha ha ottenuto la pole-position dell’appuntamento aussie, la quinta in questo campionato, andando a prendersi la p.1 nell’ultimo giro utile. Sembrava tutto scritto quando Marco Bezzecchi (Aprilia) aveva stampato il suo 1:26.496, dopo aver polemizzato non poco nel suo primo run della Q2 con Luca Marini e Francesco Bagnaia, rei di procedere troppo lentamente in traiettoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabio Quartararo fa saltare il banco e la pole a Phillip Island è sua. 2° Bezzecchi, Bagnaia in difficoltà e penalizzato

