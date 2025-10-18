Fabio Gallo | Andai all'Inter e non al Milan per un giorno di differenza Lucescu era un visionario

Fabio Gallo a Fanpage.it parla dell'inizio di stagione travolgente a Vicenza, raccontando alcuni aneddoti e storie meno conosciute della sua sua vita da calciatore e da allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

FINALE MUSIC FESTIVAL - Incontri con la musica Sabato 18 ottobre ore 18 - Oratorio De' Disciplinati a #finalborgo "ANZI PARECCHIO" - Massimo Schiavon canta ENZO JANNACCI con i racconti di Fabio Gallo Nuovo appuntamento con gli "Incontri con la mu - facebook.com Vai su Facebook

| Mister Fabio Gallo: “I ragazzi hanno acquisito una grande mentalità fatta di concentrazione di umiltà, e quindi tutti noi dobbiamo portarla avanti in modo che ci accompagni per tutta la stagione”. https://lrvicenza.net/il-pre-partita-di-alcione-milano-l-r-vicenza/ - X Vai su X

Fabio Gallo: “Andai all’Inter e non al Milan per un giorno di differenza. Lucescu era un visionario” - it parla dell'inizio di stagione travolgente a Vicenza, raccontando alcuni aneddoti e storie meno conosciute della sua sua vita da ... Da fanpage.it